Diakonie Pfalz: Videogruppe für Angehörige Suchtkranker

Die evangelische Suchtkrankenhilfe Pfalz bietet ab Dienstag eine offene Videogruppe für Angehörige suchtkranker Menschen an. Betroffene können sich über das Internet-Programm Zoom jeden ersten und dritten Dienstag im Monat in den Abendstunden austauschen, teilte eine Sprecherin der Diakonie Pfalz in Speyer mit. Die Treffen werden von einer Fachkraft des Diakonischen Werks der Pfalz geleitet. Interessierte müssen sich vorab per Mail beim Referat für Suchtkrankenhilfe der Diakonie der Pfalz anmelden. Die Anonymität werde gewährleistet.