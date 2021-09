Auch in der Vorder- und Südpfalz präsentieren Künstlerinnen und Künstler an diesem und am nächsten Wochenende ihre Arbeit bei den landesweiten „Offenen Ateliers“. So öffnet in Ludwigshafen das Künstlerhaus TWL Umspannwerk seine Türen. Mit dabei ist auch die Kunstszene im Rhein-Pfalz Kreis, in Speyer, Neustadt oder an der Südlichen Weinstraße. Besucher können neben Malerei und Grafik auch Objektkunst und Neue Medien entdecken.