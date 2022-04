Offenbar Rollator-Dieb in Südpfalz-Therme

Einer 77-jährigen Besucherin wurde in der Südpfalz-Therme in Bad Bergzabern (Kreis Südliche Weinstraße) offenbar der Rollator gestohlen. Laut Polizei hatte sie am Dienstag den neuwertigen Rollator im Eingangsbereich abgestellt. Zuhause habe sie später bemerkt, dass sie statt ihres neuen einen ganz alten Rollator bei sich hat. Ein Dieb hatte offenbar seinen alten gegen den neuen Rollator in der Therme ausgetauscht. Ob es allerdings tatsächlich ein Dieb war, oder die Frau den Rollator selbst verwechselte, ist laut Polizei noch unklar.