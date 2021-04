Ludwigshafen:

Die Polizei in Ludwigshafen musste nach eigenen Angaben am Montagnachmittag ein Haus in der Innenstadt durchsuchen. Ein Anrufer hatte die Beamten alarmiert, weil ein Mann in dem Haus in der Fußgängerzone mit einem Messer herumlaufe. Die Suche der Polizei sei erfolglos geblieben, der 25 bis 30 Jahre alte Mann habe das Haus schon vorher verlassen. Eine Zeugin in Ludwigshafen habe später ausgesagt, der Mann mit dem Messer habe niemanden bedroht.