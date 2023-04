Offenbach: Jesus-Figur vom Kreuz gerissen

Vandalismus kurz vor Ostern: Im Kreis Südliche Weinstraße hat eine Fußgängerin am Karfreitag eine zerstörte Jesus-Figur-gefunden. Die Polizei hat inzwischen die Ermittlungen aufgenommen, die Kirche reagiert betroffen.

Sie sei zwischen Landau-Mörlheim und Offenbach an der Queich spazierengegangen, berichtete die Fußgängerin dem SWR: Dann habe sie im Gras den Torso der Jesus-Figur gefunden. Er ist offenbar kurz vor Ostern von einem Wegkreuz gerissen worden - Arme und Beine baumelten noch vom Kreuz herab. Die zuständige Pfarrei Heiliger Laurentius Herxheim zeigte sich betroffen: Viele der Wegkreuze seien von Menschen gestiftet worden, im Gedenken an ihre Angehörige oder an ein bestimmtes Ereignis. „Und dann kommen andere, und treten diese Erinnerung mit Füßen“, so eine Sprecherin der Pfarrei wörtlich. Den Tätern sei womöglich gar nicht bewusst, welche Kränkungen das auslösen könne. Die Polizei La