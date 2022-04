Heizöl in Eckbach ausgelaufen

In Kleinkarlbach im Kreis Bad Dürkheim ist am Montagvormittag eine größere Menge Heizöl in den Eckbach gelaufen. Anwohner wurden durch den Geruch aufmerksam und alarmierten die Feuerwehr, die mit Ölsperren eine weitere Ausbreitung verhinderte. Nach Polizeiangaben stammt das Heizöl von einem Anwesen in der Hauptstraße. Dort habe jemand unsachgemäß an der Heizungsanlage hantiert. Das Heizöl sei über einen Abfluss direkt in den Eckbach gelangt und außerdem noch in den Boden gesickert. Gegen den Hausbesitzer in Kleinkarlbach werde nun wegen des Verdachts der Gewässerverunreinigung ermittelt.