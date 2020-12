Das Bistum Speyer wird zusammen mit der Evangelischen Kirche der Pfalz an Heiligabend in zwei sozialen Einrichtungen ökumenische Gottesdienste abhalten. Bischof Karl-Heinz Wiesemann und Kirchenpräsident Christian Schad besuchen ein Krankenhaus in Bad Dürkheim und ein Seniorenheim in Kaiserslautern.

Mit diesen ökumenischen Gottesdiensten möchten die beiden großen Kirchen der Pfalz an Weihnachten vor allem jene Menschen in den Mittelpunkt stellen, die am stärksten von der Pandemie betroffen sind, erklärten die beiden Kirchen - und das seien alte und kranke Menschen. Daher besuchen Bischof Karl-Heinz Wiesemann und Kirchenpräsident Christian Schad das evangelische Krankenhaus in Bad Dürkheim und das Caritas Altenzentrum St. Hedwig in Kaiserslautern. Die Gottesdienste werden in den Kapellen der Einrichtungen gehalten und in die Zimmer der Patienten übertragen. Denn: Außer den Gottesdienst-Mitwirkenden darf niemand direkt vor Ort in der Kapelle sein, um Patienten und Pflegebedürftige zu schützen, so ein Kirchensprecher. Und auch für die Mitwirkenden selbst würden strengste Hygienekonzepte gelten.