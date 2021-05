Am Dienstag möchte die rheinland-pfälzische Landesregierung die ersten Corona-Auflagen lockern. Die Beschlussvorlage sieht unter anderem vor, dass ab Mittwoch Ferienwohnungen wieder vermietet werden dürfen.

Außerdem sollen Übernachtungen in Wohnmobilen mit eigenen sanitären Anlagen wieder möglich sein. Diese Lockerungen sollen pünktlich zu Christi Himmelfahrt gelten, für alle Städte und Kommunen mit einem Inzidenzwert unter 100. Hier greift dann die Bundesnotbremse nicht mehr.

Was die Öffnung von Hotels und Pensionen angeht, dazu hat sich die Landesregierung bisher noch nicht geäußert. Wie sich die unsichere Situation für Hotelbesitzer anfühlt, berichtet Susanne Neumann vom Gästehaus BACCHUS in Wachenheim im Kreis Bad Dürkheim im Interview.

Susanne Neumann betreibt die Pension BACCHUS in Wachenheim im Kreis Bad Dürkheim. SWR

SWR Aktuell: Frau Neumann, Sie haben ja eine Pension und dürfen Ihr Gästehaus nach aktuellem Stand weiterhin nicht öffnen. Ferienwohnungen hingegen sollen schon bald wieder vermietet werden können. Was sagen Sie dazu?

Susanne Neumann: Ich denke, über Öffnungsschritte hätten wir uns alle gefreut. Ich kann aber auch die Vorsicht an dieser Stelle verstehen, dass man sich das erstmal anguckt und vorsichtig ist. Wenn Ferienwohnungen und Campingplätze ab Himmelfahrt öffnen dürfen, vielleicht haben wir ja dann das Glück, dass wir an Pfingsten nachziehen können, mit Hotels und Pensionen.

SWR Aktuell: Sind Sie enttäuscht oder vielleicht auch sauer über die Entscheidung, die am Dienstag getroffen werden soll?

Neumann: Klar, wir sind ja sowieso nicht so groß. Wir haben nur vier Zimmer. Da können sich die Leute meiner Meinung nach ähnlich gut aus dem Weg gehen. Aber ich kann das verstehen. Wo zieht man die Grenze? Hier kann man jetzt sagen, in Ferienwohnungen sind die Leute für sich und ob sie jetzt zu Hause sind oder sich in einer Ferienwohnung separieren, das macht keinen großen Unterschied. In einer großen Hotelanlage macht es eventuell schon einen Unterschied. Enttäuscht sind wir glaube ich alle, aber ich möchte auch nicht diejenige sein, die gerade entscheiden muss, was geöffnet wird und was nicht.

Das Gästehaus BACCHUS in Wachenheim im Kreis Bad Dürkheim. SWR

SWR Aktuell: Worauf hoffen Sie jetzt? Wie ist Ihre aktuelle Situation? Müssen Sie schon an Ihr Erspartes gehen?

Neumann: Ich sag mal so, wir hoffen auf Pfingsten. Wobei wir gehen davon aus, dass es vielleicht eher Juni oder noch später wird und dann wird es halt wirklich irgendwann richtig haarig. Am Ersparten, da waren wir schon und da sind wir auch noch. Viel ist davon jetzt auch nicht übrig. Irgendwann ist der Punkt einfach erreicht, an dem auch kein Erspartes mehr da ist. Der kommt halt irgendwann.

SWR Aktuell: Haben Sie denn Gäste, die schon reserviert hatten, denen Sie jetzt nach und nach absagen müssen?

Neumann: Wir haben wirklich Gäste, die sich von Monat zu Monat hangeln. Die im Januar kommen wollten, dann hieß es Februar, März. Die sagen inzwischen, sie buchen jetzt einfach mal jeden Monat und schauen dann, an welchem Wochenende sie kommen können. Von diesen Gästen haben wir etliche. Und auch viele Stammgäste, die zum Beispiel zur Mandelblüte kommen wollten. Das Geschäft fehlt natürlich komplett und das kommt ja auch nicht wieder.

Der Innenhof des Gästehauses BACCHUS in Wachenheim im Kreis Bad Dürkheim. SWR

SWR Aktuell: Nehmen Sie denn jetzt noch Buchungen entgegen?

Neumann: Ich nehme alles unter Vorbehalt an. Ich meine, wir wissen es nicht, die Gäste wissen es nicht. Momentan gucken wir einfach und hangeln uns wirklich von Woche zu Woche. Das ist für uns, aber auch für die Gäste frustrierend. Die möchten ja auch ihren Urlaub planen. Ich glaube, wenn man einfach mal die Aussage hätte, wir machen Mitte Juni auf oder im Juli, dann könnten damit alle arbeiten. Aber dieses von Woche zu Woche, man weiß irgendwie gar nichts, ist schwierig.