Landwirte in der Pfalz hoffen nach Ernteausfällen bei frühen Obstsorten jetzt auf eine gute Apfelernte. Nächstes Wochenende startet die Haupternte.

Der Apfel könnte der Gewinner in diesem schwierigen Jahr werden, mit großen Früchten, ohne Sonnenbrand, so Obstbauexperte Uwe Harzer in Neustadt. Schlimm sei die Bilanz für andere Obstsorten: durch den vielen Regen sei vieles schnell verfault. Zuerst die Freiland-Erdbeeren, dann teilweise die Kirschen und nun auch noch die Zwetschgen. Außerdem gebe es bereits Schäden durch die Kirschessigfliege: bei Zwetschgen, Brombeeren und Himbeeren. Nach Angaben von Landwirten aus der Vorder- und Südpfalz ist der Regen aber auch wichtig: so könnten sich Obstbäume endlich von den vergangenen, zu trockenen Jahren erholen.