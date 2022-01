Stadt ruft zum Impfen auf

Die Speyerer Oberbürgermeisterin hat alle noch Ungeimpften in der Stadt aufgerufen, sich jetzt impfen zu lassen. Denn trotz hoher Impfquote werde die Omikron-Variante nicht vor Speyer Halt machen, warnten Experten in einer gemeinsamen Pressekonferenz.

Es gebe weiterhin einen Bedarf an Erstimpfungen, so Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler. Wer noch unsicher sei, könne sich an Ärzte in Speyer wenden. Außerdem würden die Impfmöglichkeiten erweitert: Die Stadt verlagere ab morgen ihre zentrale Impfstelle aus dem ehemaligen Stiftungskrankenhaus in die Speyerer Stadthalle. Ab nächsten Mittwoch gebe es dort dann längere Öffnungszeiten, als am bisherigen Standort. Im Speyerer Vincentius-Krankenhaus ist die Lage nach Angaben der Geschäftsführung weiter angespannt: von 17 Corona-Patienten seien 4 auf der Intensivstation. Alle vier Intensivpatienten seien ungeimpft.