Der Betreiber des Landauer Freibads will in der kommenden Saison Oben-ohne-Sonnenbaden bei Frauen dulden. Damit reagiert die Stadtholding auf das Ergebnis einer Umfrage, bei die Stadt Bürgerinnen und Bürger in den Sozialen Medien gefragt hatte, was sie vom Oben-Ohne-Schwimmen im Landauer Freibad halten.