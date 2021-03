Vor fünf Tagen ist in Neustadt eine 72 Jahre alte Frau getötet worden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft vom Montag wurde sie mit massiver Gewalt erschlagen. Wegen Tatverdachts sitzt ihr 81 Jahre alter Ehemann in U-Haft.

Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag mitteilten, ist die 72-Jährige an den Folgen schwerster Gewalt gestorben: Der mutmaßliche Täter soll der Frau mit einem massiven Gegenstand auf den Kopf und das Gesicht geschlagen haben. Die Frau ist erstickt und verblutet.

Nachbarn alarmierten Polizei

Zur Tatzeit hatten Nachbarn am 24. Februar die Polizei alarmiert, weil sie einen lauten Streit in der Wohnung des Ehepaares gehört hatten. Als die Beamten eintrafen, fanden sie die 72-Jährige schwerverletzt vor. Sie konnte nicht mehr gerettet werden und starb noch vor Ort. Ihr 81 Jahre alte Ehemann wurde festgenommen. Gegen ihn wurde ein Haftbefehl wegen des Verdachts des Totschlags erlassen. Der Mann sitzt in U-Haft.

Hier bekommen Sie Hilfe Das Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen" startete im März 2013 und ist das erste 24-Stunden-Beratungsangebot für Deutschland, das unter der Nummer 08000 116 016 und per Online-Beratung vertraulich und kostenfrei Hilfe und Unterstützung bietet – an 365 Tagen, rund um die Uhr, anonym, mehrsprachig und barrierefrei.

Ermittlungen der Polizei dauern an

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal und der Kriminalpolizei Ludwigshafen dauern weiter an. Neben der Seniorin in Neustadt wurde in der vergangenen Woche eine weitere Frau getötet - unter Tatverdacht steht ihr Neffe.