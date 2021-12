Ludwigshafen, Neustadt und Co: Gibt es genug Unterkünfte für Obdachlose?

per Mail teilen

Nachts können die Temperaturen in den Minusbereich sinken - der Winter ist eine gefährliche Zeit für Obdachlose. Gibt es in der Vorder-und Südpfalz genug Plätze, um sie unterzubringen?

Ein Obdachlosenlager im Freien dpa Bildfunk Picture Alliance

Nach Angaben der Stadtverwaltung in Neustadt an der Weinstraße stehen dort fünf Wohnungen für Obdachlose zur Verfügung - mit insgesamt 19 Plätzen für alleinstehende Männer und vier Plätzen für alleinstehende Frauen. Wenn Familien mit Kindern obdachlos werden, bringe die Stadt sie in Wohnungen der Wohnungsbaugesellschaft unter.

"In Neustadt an der Weinstraße muss keine Person im Freien übernachten - außer sie lehnt das Angebot ab."

"Lichtblick" in Neustadt - Hilfe für Obdachlose

Ein kostenloses Frühstück, warmes Mittagessen oder Duschmöglichkeiten bekommen Betroffene, so die Stadt, im "Lichtblick", einer kirchlichen Einrichtung. Es gilt wegen Corona die 3G-Regel und eine Maskenpflicht.

Zimmer in einer Obdachlosenunterkunft (Archivbild) dpa Bildfunk Picture Alliance

Speyer: Einzelzimmer für Obdachlose wegen Corona

Die Stadtverwaltung in Speyer hat Container für Obdachlose eingerichtet. Dort können eigentlich je vier Wohnungslose in sechs Zimmern übernachten. Allerdings stehen wegen Corona die Zimmer im Moment nur als Einzelzimmer zur Verfügung. Das heißt, statt 24 Schlafplätze gib es nur sechs. Außerdem gibt es zwei "Notfallplätze zum Erfrierungsschutz", so die Stadt.

"Diese werden nur eingesetzt, wenn außerhalb der städtischen Dienstzeit die Polizei oder Feuerwehr auf solche Fälle aufmerksam wird und eine anderweitige Unterbringung nicht möglich ist."

Ludwigshafen: Eine kleine Kältewohnung für Obdachlose

Die Stadt Ludwigshafen verweist auf SWR-Anfrage darauf, dass sich Obdachlose jederzeit in eine Notunterkunft wie der Bayreuther Straße einweisen lassen können. Außerdem stehe eine "Kältewohnung" mit 32 Quadratmetern zur Verfügung. Diese werde an kalten Abenden nachts geöffnet. "Die Ausstattung besteht aus vier Betten und vier Spinden. Die Wohnung ist anonym und kostenfrei nutzbar", so die Stadt.

Drogenabhängige Obdachlose können im "Sleep In" in Ludwigshafen übernachten - wegen Corona stehen nur sechs statt zehn Betten zur Verfügung. Die Notunterkunft der Caritas stellt drei Notübernachtungsplätze für obdachlose Männer zur Verfügung. Obdachlose Frauen, würden dann in einer Pension untergebracht.



Frankenthal: Viel Platz für Obdachlose

Frankenthal hat sogar fünf Gemeinschaftsunterkünfte, in denen 525 Übernachtungsplätze für Männer und Frauen zur Verfügung stehen. Das teilte die Stadt mit. Auch Menschen, die dauerhaft wohnungslos sind, finden hier eine Unterkunft.

Kurzfristig stehen pro Nacht vier Plätze für Männer und sechs Plätze für Frauen zur Verfügung. Wer länger als eine Nacht bleiben will, muss einen Corona-Test vorlegen. Nach Angaben der Stadt hat das Angebot für Obdachlose bislang ausgereicht.