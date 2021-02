per Mail teilen

Auch bei den Minusgraden der vergangenen Tage gibt es Obdachlose, die draußen leben. Eine Familie erzählt, warum.

Irgendwo, mitten im sozialen Brennpunkt-Viertel "Bayreuther Straße" in Ludwigshafen, lebt Christa zusammen mit ihren drei erwachsenen Söhnen und ihren zwei kleinen Hunden. Die Familie hat seit zwei Jahren kein Dach mehr über dem Kopf.

Dafür haben sie sich ein kleines Lager mit drei Zelten errichtet, inmitten von Bäumen, weit weg von der Straße, damit das Ordnungsamt sie nicht entdeckt. Hier ist alles nass, der Schnee der vergangenen Tage schmilzt. Viel Schutz vor Kälte gibt es hier nicht, erzählt der 44-Jährige Sohn Friedel.

"Wir haben so Decken, die sehen aus wie ein Schlafsack und Wolldecken, also im Moment geht es noch. Sollte es kälter werden, so Minus 25, Minus 30 Grad, dann haben wir Probleme." Friedel, Obdachloser aus Ludwigshafen

Eigentlich kocht sich die Familie ihr Essen mit einem Gaskocher im Lager. Doch alles ist hier gerade eingefroren. Zur Ludwigshafener Suppenküche geht die Familie trotzdem nicht gerne. Auf Suppe habe sie keine Lust, stattdessen gibt es gerade täglich Brot mit Käse und Wurst.

Wohnungslose Familie hat sich Zeltlager errichtet. SWR

Obdachlos trotz Job und Rente

Die Familie hat nach eigener Aussage genügend Geld, um sich eine Wohnung zu leisten. Christa ist seit zwei Jahren in Rente, sie hatte jahrelang bei einem Schokoladenhersteller in der Region gearbeitet. Zusätzlich bekommt sie auch Witwenrente. Und obwohl einer der beiden Söhne einen Job hat, bekommt die Familie keine Wohnung. Die 65-Jährige Christa erklärt sich das so: "Wer nimmt mich mit meinen drei Buben, mit meinen zwei Hunden? Die Buben haben ihrem verstorbenen Vater versprochen, sie passen auf die Mutter auf."

Schimmel in den Wohnungen der Bayreutherstraße?

In die städtischen Obdachlosenunterkünfte will die Familie aber nicht ziehen. Da waren sie bereits. Zu viele Menschen mit Drogenproblemen, ein Hausmeister, der sie nach Aussage der Familie rausgeschmissen hat und Wohnungen, die krank machen könnten.

Die Wände seien verschimmelt und es gebe lediglich ein Schimmelspray als Hilfe. Das sei bei dem hartnäckigen Schwarzschimmel, der im Mauerwerk sitzt, zwecklos.

Das Schimmelproblem bestätigt auch ein Bewohner aus dem städtischen Unterbringungsgebiet Bayreuther Straße.

Der neugewählte Ortsvorsteher in Ludwigshafen Nord, Osman Gürsoy, widerspricht aber. Es stimme nicht, dass alle Wohnungen der Bayreuther Straße verschimmelt seien. Man müsse die Wohnungen lüften und sie ordentlich halten.

Hilfe und Wohnung abgelehnt

Die Familie von Christa habe bereits eine Wohnung angeboten bekommen, aber die Vorstellungen waren wohl unterschiedlich. Außerdem habe der Ortsvorsteher der Familie persönlich Hilfe angeboten.

"Ich habe der Familie Hilfe angeboten, dass ich sie auch unterstütze. Auch bei den Amtsgängen. Aber dieses Angebot haben sie nicht wahrgenommen. Osman Gürsoy, Ortsvorsteher von Ludwigshafen Nord (SPD)

Viel mehr Obdachlose in Ludwigshafen?

Einer, der immer wieder mit der Familie in Kontakt steht, ist der ehrenamtliche Helfer Thomas Wolf. Er verteilt an der evangelischen Jona-Kirche in Ludwigshafen Lebensmittel an Bedürftige.

Außerdem versorgt er in den Gemeinderäumen Bedürftige mit frischer Kleidung und heißen Getränken. Aus seiner Sicht, gebe es viel mehr Obdachlose, als die Stadt Ludwigshafen registriert. "Die Dunkelziffer ist viel höher", stellt der Rentner fest, der fast täglich im Brennpunkt-Viertel hilft.

"Wenn wir jetzt gemeinsam in den Ebertpark laufen würden, dann sehen wir die Verstecke der Obdachlosen überall! Die Dunkelziffer ist sehr hoch!" Thomas Wolf von den Lebensrettern "essBar" in Ludwigshafen

Thomas Wolf würde es gut finden, wenn man gerade jetzt, während der eisigen Temperaturen, Obdachlose in leerstehenden Hotels oder Hostels unterbringen würde - so wie in Berlin. Auch ein Kältebus, der Nachts Obdachlose vor dem Erfrieren rettet, wäre für Ludwigshafen dringend notwendig.

Thomas Wolf hilft fast täglich Bedürftigen rund um die Bayreuther-Straße. SWR

In die Ludwigshafener Kältewohnung will Christa mit ihren drei Söhnen jedenfalls erst einmal nicht unterkommen. "Ja, die ist nicht schlecht, aber bloß für eine Nacht dort schlafen, ist blöd", erklärt Christa. Denn ihr kleines Zeltlager können sie dann nicht überwachen. Und in der Kältewohnung dürfen sich die Obdachlosen sowieso nur Nachts aufhalten. Tagsüber müssen sie dort wieder raus.

Kältewohnung in Ludwigshafen: Hier können Obdachlose bei Minustemperaturen übernachten. SWR

"Was ich mir wünsche ist eine Wohnung, dass wir wieder gescheit leben können und dass wir in Ruhe gelassen werden." Christa, Obdachlose aus Ludwigshafen

Hilfe von Ehrenamtlichen des Vereins essBar in Ludwigshafen

Die Familie hofft auf den wärmeren März und bekommt Unterstützung von den ehrenamtlichen Helfern des Viertels - unter anderem vom Verein "essBar" und der Kirchengemeinde Jona: Mit Lebensmitteln, einem warmen Tee und frischen Kleidern, wenn mal wieder alles durchnässt ist.