Mehrere Kommunen in der Vorder- und in der Südpfalz haben ihre Konzepte geändert, um Obdachlose unterzubringen. Wegen der Corona-Pandemie werden Wohnsitzlose fast nur noch in Einzelzimmern untergebracht, wie etwa in Frankenthal. Für obdachlos gewordene Männer wird dafür zusätzlicher Wohnraum geschaffen, so die Stadt Frankenthal. Risikopatienten würden schon seit Beginn der Pandemie möglichst allein untergebracht. Sollte aus Platzgründen doch jemand in ein Zwei- oder Mehrbettzimmer müssen, wird der Betroffene zunächst auf Corona getestet, bevor er in die Gemeinschaftsunterkunft einziehen darf. Auf Einzelzimmer setzt auch die Verbandsgemeinde Herxheim zur Vermeidung von Infektionen. Die Städte Speyer und Neustadt melden, sie könnten jederzeit Kapazitäten für obdachlose Menschen erweitern, wenn es in bestehenden Einrichtungen zu eng würde. Allein die Stadt Ludwigshafen erklärte, der vorhandene Wohnraum reiche aus, auch in Pandemiezeiten.