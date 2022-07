Am Sonntag ist Stichwahl in Landau: Geißler (CDU) gegen Ingenthron (SPD). Wir haben die Wähler auf der Straße gefragt, was sie von den Kandidaten wissen wollen. Vorgaben? Keine! Alle durfte fragen, was sie gerade beschäftigt, vom großen Ganzen bis zum Schlagloch vor der Haustür.