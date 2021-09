Eine Biberratte - oder auch Nutria genannt - hat in Speyer für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Wie die Polizei heute mitteilt, hatte die Mitarbeiterin eines Geschäfts in der Maximilianstraße um Hilfe gebeten, weil die Biberratte am Samstag vor Geschäftsbeginn vor der Tür des Ladens saß und sie nicht vorbeiließ. Die Speyerer Feuerwehr fing das Tier ein und die Frau konnte in den Laden.