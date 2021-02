Einige Wahlleiter in der Pfalz prüfen wegen der Corona-Pandemie die Möglichkeit, die anstehende Landtagswahl in ihren Wahlkreisen ausschließlich über Briefwahl durchzuführen. Die Kreise Südliche Weinstraße, Germersheim und die Stadt Landau haben bereits eine reine Briefwahl beim Landeswahlleiter beantragt. Momentan sind die Menschen ja dazu angehalten, möglichst wenig vor die Tür zu gehen. Und die Verantwortlichen bei den Kreisen SÜW und Germersheim und der Stadt Landau glauben nicht, dass sich die Lage bis zum Wahltag so grundlegend verbessern wird. „Wir denken an den Schutz unserer Bürgerinnen und Bürger und der Wahlhelferinnen und Wahlhelfer“ schreiben sie in einer gemeinsamen Erklärung. Im Wahlkreis Speyer hat man die Möglichkeit einer reinen Briefwahl ebenfalls diskutiert, ist aber inzwischen davon abgerückt. Es sei organisatorisch kaum zu stemmen. Auch im Wahlkreis Frankenthal ist das derzeit kein Thema. In beiden Fällen verweisen die Verantwortlichen aber auf umfangreiche Hygienekonzepte, um den Gang ins Wahllokal möglichst sicher zu gestalten.