Impfzentren in der Pfalz: Kein Ansturm wegen Novavax-Impfungen

Die Pfälzer Impfzentren hatten sich auf einen Ansturm vorbereitet, als Ende Februar erstmals Impfungen mit dem Vakzin des Herstellers Novavax angeboten wurden. Doch beim Blick auf die Zahlen folgt die Ernüchterung.

Seit Mittwoch gilt bundesweit die Corona-Impfpflicht für alle Pflegekräfte, die zum Beispiel in Krankenhäusern und Altenheimen arbeiten. Mitarbeitenden, die sich nicht impfen lassen wollen, droht die Kündigung.

Die Politik hatte gehofft, dass sich viele Impfskeptiker auch in den Pflegeberufen mit dem sogenannten Totimpffstofff der Firma Novavax impfen lassen und die Impflücke damit kleiner wird. In den Landesimpfzentren und kommunalen Impfstellen der Pfalz wurden die ersten Impfungen mit dem Vakzin Ende Februar angeboten. Doch der erwartete Ansturm ist ausgeblieben.

Impfzentrum Neustadt: 200 Menschen lassen Novavax-Impfung sausen

Im Impfzentrum in Neustadt hatten sich zum Start der Impfung mit dem Novavax-Mittel Ende Februar 330 Menschen angemeldet. Tatsächlich sind nach Angaben der Stadtverwaltung bis Mitte März aber nur knapp 130 Impfdosen verabreicht worden - die anderen 200 Termine seien nicht wahrgenommen worden.

Die Nachfrage sei gering und gehe weiter zurück, sagte eine Sprecherin. Aktuell seien 32 Menschen für Novovax-Impfungen angemeldet.

Impfzentrum Speyer: Neun Anmeldungen für Erstimpfungen

In Speyer haben offenbar noch mehr Menschen ihren Termin abgesagt oder sind einfach nicht ins Impfzentrum gekommen. Gleich nach dem Impfstart sind laut Stadt 212 Menschen mit Novavax geimpft worden. Angemeldet waren zum Auftakt nach SWR-Informationen um die 700 Menschen in Speyer.

Für Erstimpfungen mit dem Vakzin lagen dem Impfzentrum am Dienstag nur neun Anmeldungen vor. 79 Menschen haben sich für eine Zweitimpfung mit Novavax angemeldet.

Impfzentrum Wörth: Nur etwa ein Viertel der Impftermine wahrgenommen

Auch im Impfzentrum Wörth ist der erwartete Ansturm ausgeblieben. Beim Auftakt am 3. März hatte der Landkreis Germersheim berichtet, dass über das Land mehr als 1.200 Termine für Novavax-Impfungen vergeben worden sind.

Bis Montag wurden nach Auskunft von Kreissprecherin Claudia Seibold aber nur 343 Impfdosen in Wörth verabreicht. Rund drei Viertel der Termine wurden also abgesagt oder nicht wahrgenommen. Für die kommenden zehn Tage liegen noch 327 Anmeldungen für Novavax-Impfungen vor.

Impfzentrum Ludwigshafen: 288 Novavax-Impfdosen bisher verabreicht

Auch im Impfzentrum Ludwigshafen ist die Nachfrage nach Novavax sehr gering, wie ein Sprecher der Stadt auf Anfrage mitteilte. Es gebe kaum Anmeldungen.

Das Impfzentrum setze sich aber mit allen Impfwilligen direkt in Verbindung, damit diese möglichst gleich am Tag der Anmeldung geimpft werden könnten. Seit dem ersten Angebot Ende Februar seien 288 Personen mit dem Vakzin Nuvaxovid geimpft worden.

Etwa 700 waren angemeldet, davon haben mehr als 130 ihren Termin platzen lassen - ohne vorher abzusagen.



Impfstelle Landau: Fast 500 Anmeldungen geplatzt

In Landau betreiben die Stadt und der Kreis Südliche Weinstraße gemeinsam eine Impfstelle. Laut Kreis ist die Nachfrage nach dem Novavax-Impfstoff "eher verhalten, zahlreiche registrierte Personen sind nicht zu ihrem Termin erschienen". Insgesamt hätten sich 778 Personen für Novavax-Impfungen registriert, 287 seien geimpft worden und 20 Personen für Mittwoch angemeldet.

Impfstelle Bad Dürkheim: Es bleibt viel Impfstoff liegen

In der Impfstelle in Bad Dürkheim sind nicht ganz so viele Menschen kurzfristig abgesprungen. Dort haben sich Anfang März 141 Personen mit dem Impfstoff Nuvaxovid impfen lassen. 260 Anmeldungen lagen vor, sagte der Sprecher des Landkreises, dem SWR. Die Nachfrage sei sehr gering. Gerade mal zehn Personen standen zuletzt auf der Warteliste.

Das bedeute auch, dass viel Impfstoff liegen bleibe. Der Sprecher gibt aber zu bedenken, dass die Impfquote im Landkreis Bad Dürkheim mit rund 82,5 Prozent sehr hoch sei und dass sich zudem vielleicht auch etliche Menschen von ihrem Hausarzt impfen lassen.