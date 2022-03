per Mail teilen

In den Impfzentren in der Vorder- und Südpfalz wird seit dieser Woche erstmals der neue Impfstoff des US-Herstellers Novavax eingesetzt. Ab Dienstag auch in Frankenthal, Speyer und Bad Dürkheim.

Bereits seit Montag können sich die Menschen in Ludwigshafen, Landau und Neustadt mit "Nuvaxovid" gegen das Corona-Virus impfen lassen. Am Donnerstag soll dann auch das Landesimpfzentrum in Wörth nachziehen.

Alle vier Minuten ein Pieks

Im Neustadter Impfzentrum ist der Kühlschrank bei plus vier Grad gut gefüllt mit dem neuen Novavax-Impfstoff. Der Koordinator des Landesimpfzentrums, Peter Friedrich ist als Ex-Chef der Ludwigshafener Feuerwehr das Organisieren gewöhnt. Und so gibt es bei den beiden Neustadter Impfstraßen kaum Wartezeiten. Pro Straße kann alle acht Minuten ein Mensch geimpft werden.

Im Neustadter Impfzentrum kann man sich seit Montag mit Novavx impfen lassen SWR

"Wir sind froh um jeden, den wir impfen können. Jeder Geimpfte ist einer mehr. Und wir hoffen, mit Novavax noch einige Menschen für's Impfen gewinnen zu können."

Niedrige Impfquoten in manchen Orten der Pfalz

Denn zuletzt kam auch in Neustadt so gut wie niemand mehr zur Corona-Erstimpfung. Die pfälzische Stadt liegt mit einer 70-Prozent-Quote Vollständig-Geimpfter unter dem Landes- und Bundesdurchschnitt von 84 bzw. 75 Prozent. Auch die Impfquote der südpfälzischen Stadt Wörth lag zuletzt deutlich unter dem Durchschnitt.

Zuletzt bestand im Neustadter Impfzentrum wenig Nachfrage nach Corona-Impfungen SWR

Kann Novavax Impfskeptiker umstimmen?

Ein Grund dafür ist, dass viele Menschen gegenüber den Stoffen von Biontech und Moderna skeptisch sind. Zum Beispiel ein 52-jähriger Neustadter, der mit seiner Tochter ins Impfzentrum gekommen ist. Für beide gibt es zum ersten Mal den Pieks mit der Spritze.

Er sagt, für seine Familie sei Impfen ein wichtiges Thema, deswegen hätten sie sich gut informiert. Und daraufhin bewusst für den Impfstoff von Novavax entschieden. In den anderen Impfstoffen sähen sie ein zu großes Risiko.

Impfung aus gesellschaftlichem und politischem Druck

Viele der 230 Menschen, die am Montag in Neustadt mit Novavax geimpft wurden, handeln aber eher weniger aus Überzeugung. Das ist die Erfahrung von Dr. Nina Höflinger. Sie ist als Ärztin zuständig für die Aufklärungs-Gespräche kurz bevor der Impfstoff gespritzt wird. Gerade Menschen in Pflegeberufen seien jetzt gewissermaßen gezwungen, sich impfen zu lassen.

Diese seien dann in der Regel bereits sehr gut informiert und fragten höchstens zu den Nebenwirkungen.

Kopfweh und Gliederschmerzen häufigste Nebenwirkungen

Dazu kann die Ärztin auch nur das Gleiche sagen, wie bei den anderen Impfstoffen: In den Tagen nach der Impfung kann die Einstichstelle weh tun und es kann zu Kopf- und Gliederschmerzen kommen.

Vorab schon viele Anmeldungen

Insgesamt hatten sich in Neustadt vorab 330 Menschen zur Impfung mit Novavax angemeldet. In Speyer, Ludwigshafen und Landau hatten sich über das landesweite Anmeldungsportal jeweils rund 700 Impfwillige für den neuen Impfstoff angemeldet, in Wörth 1.200.

Fünfter zugelassener Impfstoff gegen Corona

Der neue Impfstoff war am Freitag nach Rheinland-Pfalz geliefert worden. Am Samstag wurden die bestellten Dosen auf die Impfzentren verteilt. Landesweit hatten sich mehr als 15.000 Menschen in den vergangenen Wochen für eine Impfung mit Novavax registrieren lassen.

Das Mittel von Novavax wurde als fünfter Corona-Impfstoff in der EU zugelassen. Der neue Impfstoff ist geeignet für Erwachsene ab 18 Jahren. Die Impfung muss zweimal im Abstand von mindestens drei Wochen verabreicht werden. Der Impfstoff basiert auf einer bereits bei Grippeimpfstoffen bewährten Technik. Er arbeitet mit einer anderen Technik als die bisher zugelassenen mRNA- und Vektor-Impfstoffe.