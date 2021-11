Anrufer beleidigt Mitarbeiter von Notrufzentrale

Nach einem abgesetzten Notruf in Speyer muss der Anrufer jetzt mit einer Strafanzeige wegen Beleidigung rechnen. Der Mann rief laut Polizei wegen eines medizinischen Notfalls in einer Speyerer Gaststätte an und war offenbar von den Nachfragen des Mitarbeiters der Notrufzentrale. Er habe den Mitarbeiter als Arschloch bezeichnet und seine Kompetenz in Frage gestellt. Wie die Polizei mitteilt dienen die detaillierten Nachfragen dazu, den Umfang und die notwendige Plaung eines Einsatzes genau einzuschätzen.