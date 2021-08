Auf den Baustellen der Vorder- und Südpfalz haben die Behörden im vergangenen Jahr nur wenige Verstöße gegen die Corona-Auflagen festgestellt. Nach Angaben der zuständigen Aufsichtsbehörde SGD-Süd in Neustadt gab es insgesamt 25 Kontrollen, weniger als gewöhnlich. Grund für die seltenen Kontrollen ist einer Sprecherin zufolge, dass die Beschäftigten der Aufsichtsbehörde wegen der Corona-Auflagen nur eingeschränkt vor Ort sein konnten. Die Baufirmen müssten aber auch schriftlich Pläne zum Schutz ihrer Arbeiter vorlegen und das habe gut funktioniert. Außerdem seien den Vorort-Kontrollen auf Großbaustellen keine Verstöße gegen Corona-Auflagen festgestellt worden und auf kleineren Baustellen nur geringfügige. Die Industrie-Gewerkschaft Bau Pfalz sieht die größte Infektionsgefahr, wenn die zusammengepfercht in Kleinbussen zu den Baustellen fahren. Auch deshalb will die IG Bau nun 2.000 FFP2 - Masken auf Pfälzer Baustellen verteilen. mehr...