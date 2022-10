Ab Montag gilt Notfallfahrplan bei der RNV

per Mail teilen

Ab Montag fallen einige Buslinien in Mannheim und Ludwigshafen aus oder werden gestrichen. Laut Rhein-Neckar-Verkehrs GmbH greift ein Notfall- Fahrplan.

Der Grund: Viele Fahrer sind krank. Außerdem fehlen seit längerem wichtige Ersatzteile, heißt es von der Rhein-Neckar-Verkehrs GmbH. Seit Wochen fielen pro Tag etwa 200 Fahrten aus.

Bianca Mösner leitet die Werkstatt bei den Verkehrsbetrieben Rhein-Neckar. SWR

Jetzt werde mit dem Notfallfahrplan gezielt reduziert. Betroffen in Ludwigshafen seien die Linien 77 und 80. Auch in Mannheim fielen mehrere Linien aus. Weitere konkrete Infos dazu gibt es auf den Internetseiten der rnv. Vom Ersatzteilmangel sei nicht nur die RNV betroffen, sagte Unternehmenssprecher Moritz Feier dem SWR. Davon seien in ganz Deutschland die Verkehrsunternehmen betroffen.

Die RNV habe sich zwar vorbereitet und habe unter anderem die Lagerhaltung ausgeweitet. Auf die Situation, wie sie jetzt eingetreten sei, mit einem so akuten Ersatzteilmangel sowie so vielen kranken Beschäftigten - darauf habe man sich nicht vorbereiten können, so der RNV-Sprecher.