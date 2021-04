per Mail teilen

In fast allen Kommunen der Vorder- und Südpfalz gelten ab Samstag die Bestimmungen der sogenannten Notbremse. Hintergrund ist das erweiterte Bundes-Infektionsschutzgesetz. Liegt die Inzidenz drei Tage über 100 dann gilt ab morgen eine nächtliche Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr. Dies gilt nach den aktuellen Zahlen des Landesuntersuchungsamtes in der ganzen Vorder- und Südpfalz. Einzige Ausnahme ist die Stadt Neustadt.

In Ludwigshafen und Speyer liegt die Inzidenz drei Tage in Folge über 165 - das heißt hier sind zusätzlich alle Schulen ab Montag geschlossen. Auch die Kitas müssen schließen, es gibt aber weiterhin eine Notbetreuung. In Neustadt liegt die Inzidenz weiterhin unter 100 - somit greift hier die Notbremse nicht.