Viele Verwaltungen in der Vorder - und der Südpfalz versuchen ihren Mitarbeitern in Corona-Zeiten Arbeiten zuhause zu ermöglichen. Nach Angaben der Verantwortlichen könnte man die Zahl aber noch steigern. "Es könnten mehr sein" - heißt es aus dem Kreis Bad Dürkheim zu dem Thema: Ein Viertel der Mitarbeiter der Verwaltung sei aktuell zuhause. Gegenwärtig gehe man aber noch einmal die Räume im Kreishaus durch, wo vielleicht noch mehr geht. Die Stadt Speyer vermag nicht einzuschätzen, wie viele Mitarbeiter gerade im Home-Office sind: Mobiles Arbeiten sei nicht in allen Abteilungen möglich. Außerdem müsse die Funktionsfähigkeit der Verwaltung auch in Corona-Zeitengewährleistet bleiben. Die Stadt Neustadt hat nach eigenen Angaben 200 Laptops zum mobilen Arbeiten bereitgestellt, und alle seien in Gebrauch. Sie verweist aber ebenso wie die Stadt Landau darauf, dass die Beschaffung der Technik für Kommunen gerade sehr lange brauche.