Am Kreiskrankenhaus Grünstadt wurden inzwischen 25 Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet. Am Nachmittag wollen Klinik und Gesundheitsamt entscheiden, wie lange das Krankenhaus keine neuen Patienten aufnehmen darf.

Das Gesundheitsamt Neustadt hatte am Donnerstag mit dem Kreiskrankenhaus Grünstadt einen Aufnahmestopp für Patienten vereinbart. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich bereits nachweislich 14 Mitarbeiter der Einrichtung mit dem Coronavirus infiziert. Die Patienten der Intensivstation wurden daraufhin in benachbarte Krankenhäuser verlegt. Nachdem noch zwei weitere Mitarbeiter des Krankenhauses positiv getestet worden waren, wurde am Samstag auch die Notaufnahme geschlossen.

Am Nachmittag soll über den Aufnahmestopp im Kreiskrankenhaus Grünstadt entschieden werden picture-alliance / Reportdienste (c) dpa - Report

Keine Covid-19-Symptome

Wie der Verwaltungsdirektor des Krankenhaus mitteilte, wurden alle mit dem Coronavirus infizierten Mitarbeiter sofort nach Hause geschickt und durch negativ getestete Mitarbeiter ersetzt. Nach Angaben des Direktors zeigen fast alle betroffenen Mitarbeiter keinerlei Symptome einer Covid-19-Erkrankung.

Da die Mitarbeiter in verschiedenen Abteilungen gearbeitet haben und teils gar keinen Kontakt zueinander hatten, sei schwer zu erklären, wie es zur Ansteckung kam, so ein Krankenhaussprecher.

Noch knapp 20 Patienten im Haus

Aktuell werden im Kreiskrankenhaus nur noch 19 Patienten versorgt. Sie sind nach Angaben der Klinik zu ihrem Schutz in Einzelzimmern untergebracht. Ärzte, Pflegekräfte und Therapeuten arbeiten in möglichst kleinen Behandlungsteams zusammen. Das derzeit nicht benötigte Personal wurde laut Krankenhaus gebeten, sich in häusliche Quarantäne zu begeben.

Mitarbeiter und Patienten in Quarantäne

Alle Patienten, die seit dem Ausbruch des Virus im Krankenhaus behandelt wurden, müssen sich nach ihrer Entlassung ebenfalls in eine 14-tägige Quarantäne begeben. Auch die positiv getesteten Mitarbeiter befinden sich in häuslicher Quarantäne.

Die betroffenen Mitarbeiter waren in unterschiedlichen Bereichen tätig - nicht nur in der Pflege oder im ärztlichen Dienst, sondern etwa auch im Reinigungsdienst und der Verwaltung.

Am Kreiskrankenhaus Grünstadt sind zahlreiche Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert SWR

Krankenhaus will weiterhin engmaschig testen

Alle verbliebenen Mitarbeiter im ärztlichen, pflegerischen und therapeutischen Bereich sollen nach Klinikangaben in den kommenden zwei Wochen alle drei bis vier Tage erneut auf das Coronavirus getestet werden. Auch das derzeit nicht benötigte medizinische Personal und die anderen Mitarbeiter würden im Abstand von sieben Tagen erneut getestet.