Noch keine Hinweise nach 100.000 Euro-Einbruch in Fleischhandelsfirma

Die Polizei hat noch keine Hinweise auf die unbekannten Einbrecher, die in der Nacht auf Samstag mindestens 100.000 Euro in einer Fleischhandelsfirma erbeutet haben. Die Täter waren zwischen 22 und 4 Uhr 15 in das Unternehmen eingebrochen und hatten den Tresor dort aufgeflext. Weil die Polizei von großem Lärm während des Einbruchs ausging, hofften die Beamten auf Zeugen. Der Fleischhandel liegt in einem Speyerer Gewerbegebiet in der Nähe der B39 und beschäftigt nach eigenen Angaben 50 Mitarbeiter und gilt als bedeutender Dönerlieferant.