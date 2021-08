Bei der Suche nach der Ursache für die Keimbelastung im Lingenfelder Trinkwasser sind die Behörden offenbar einen Schritt weiter. Freitag sollen erneut Proben untersucht werden.

Die Kreisverwaltung Germersheim teilte mit, das Wasserwerk der Verbandsgemeinde Lingenfeld habe in einem Gerät zur Behandlung des Trinkwassers - eine Art Belüfter - eine erhöhte Keimbelastung gemessen. Die betroffenen Bereiche seien inzwischen gereinigt und desinfiziert. Am Freitag würden weitere Wasserproben untersucht. Wahrscheinlich stehe aber erst am Montag fest, ob alles erfolgreich war. So lange sollte das Trinkwasser im Raum Lingenfeld weiter abgekocht werden.

Rund 6000 Haushalte betroffen

Bei einer Trinkwasserprobe in der Verbandsgemeinde Lingenfeld (Kreis Germersheim) waren coliforme Keime festgestellt worden, rund 6000 Haushalte seien laut Kreisverwaltung betroffen. Es habe aber zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bürgerinnen und Bürger bestanden. Dennoch rief sie alle Bewohner der Verbandsgemeinde sowie der Gemeinde Zeiskam im Kreis Germersheim dazu auf, das Trinkwasser abzukochen. Auch Wasser für Lebensmittel, in der Küche, zum Zähneputzen oder zur Reinigung offener Wunden sollten abgekocht und danach mindestens zehn Minuten abgekühlt werden. Vor allem Menschen mit Immunschwächen, Kleinkindern oder ältere Menschen sollten sich an diese Vorsichtsmaßnahme halten.