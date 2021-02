Das landwirtschaftlich genutzte Brunnenwasser in der Vorderpfalz hat in einigen Orten einen hohen Nitratgehalt. Messungen eines Vereins für Gewässerschutz haben nach Angaben eines Sprechers ergeben, dass bei etwa einem Fünftel der entnommenen Wasserproben der Nitrat-Grenzwert für Trinkwasser überschritten wurde. In Deutschland liegt die Grenze für Nitrat im Trinkwasser bei 50 Milligramm pro Liter. Von den rund 50 entnommen Wasserproben im Raum Schifferstadt würden einige einen deutlich höheren Wert aufweisen. Wie der Pressesprecher mitteilte, lag der Nitratwert in Ludwigshafen-Ruchheim beispielsweise bei über 200 Milligramm pro Liter. Auch in Mutterstadt habe die Umweltschutzorganisation einen ähnlich hohen Wert festgestellt. Durch die hohe Nitratbelastung könne das Wasser nicht mehr als Trinkwasserreserve genutzt werden. Außerdem könne es in den Bächen und Flüssen dazu führen, dass die Algen dort schneller wachsen. Die Algen entziehen dem Wasser Sauerstoff, den die Fische zum Leben brauchen.