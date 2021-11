Bombe in Ludwigshafen am Abend erfolgreich entschärft

Der Kampfmittelräumdienst hat am am Abend in Ludwigshafen-Oggersheim eine 250 Kilogramm schwere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Sie war erst am Vormittag entdeckt worden. Nach Angaben der städtischen Feuerwehr musste dazu ein Bereich von etwa 500 Metern rund um den Fundort evakuiert werden.