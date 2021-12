Ü 35 Frauen beim FFC Niederkirchen erfüllen Wünsche in Hochwasserregion

per Mail teilen

Die Ü 35-Seniorinnen-Mannschaft des 1. Frauenfußball-Clubs Niederkirchen im Kreis Bad Dürkheim will den Flutopfern in der Eifel helfen. Dafür haben die Spielerinnen die „Weihnachtsaktion Gemünd“ gestartet und Spenden gesammelt.

Am Freitag werden einige Spielerinnen nach Gemünd, einem Stadtteil des vom Hochwasser schwer zerstörten Touristikortes Schleiden in der Eifel fahren. Im Gepäck haben sie Glühwein, Kinderpunsch, Saumagen, Bratwürste und Waffeln, um bis Sonntag einen kleinen Weihnachtsmarkt in Gemünd aufzubauen. Außerdem haben dort Seniorinnen, Senioren und vor allem Kinder Wunschzettel geschrieben und nach Niederkirchen geschickt. Nach Angaben einer Sprecherin der Ü 35 Mannschaft können sie 160 Wünsche erfüllen, darunter viele nach Spielsachen und Sportgeräten. Auch außergewöhnliche Wünsche, wie ein Trainingsanzug des Fußballclubs Paris St. Germain und ein Kaminofen, können von den Fußball-Seniorinnen aus Niederkirchen erfüllt werden.