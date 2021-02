In den Gemeinden Niederkirchen und Ruppertsberg ist am frühen

Mittwochmorgen vorübergehend der Strom ausgefallen. Anwohner hatten nach

Angaben der Polizei gegen zwei Uhr einen lauten Knall gehört, dann war

der Strom weg. Die zuständigen Pfalzwerke hätten dann festgestellt, dass

es einen Kurzschluss in einem Trafo gegeben habe. Die betroffenen

Haushalte seien daraufhin an einen anderen Stromkreislauf angeschlossen

worden.