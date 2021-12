Fußballerinnen aus der Pfalz: Bescherung für Flutopfer in der Eifel

Laufrad, Bratwürste und ein Ofen: Die Ü-35 Mannschaft des FFC Niederkirchen (Kreis Bad Dürkheim) macht sich auf den Weg von der Pfalz in die Eifel, um Flutopfern eine Weihnachtsfreude zu machen.

Die Fußballerinnen haben in den vergangenen Monaten fleißig Spenden gesammelt, um in dem Touristenort Schleiden-Gemünd im Nationalpark Eifel die Wünsche zu erfüllen.



FFC Niederkirchen: Die Idee kam auf der Geburtstagsparty

Im August hatte Manuela Ohlinger auf ihrer Geburtstagsfeier eine verwegene Idee. "Lasst uns in einer hochwassergeplagten Gemeinde im Flutgebiet einen Weihnachtsmarkt machen" beschloss sie mit ihren Mitspielerinnen von Niederkirchens Ü-35 Fußballmannschaft. Nach der Idee kam der Frust: zunächst zeigte keine Gemeinde Interesse. Ein Fernsehbericht brachte die Wende. Der Film handelte von dem Feriendorf "Eifel-Chalet" in Schleiden-Gemünd. In dem Dorf kamen einige Menschen unter, die obdachlos geworden waren.

Fußball-Frauen Jessica Apholte, Manuela Ohlinger, Janet Weisbrodt und Melanie Braun helfen SWR

Von der Pfalz in die Eifel: Mehr 180 Geschenke im Gepäck

Das brachte Manuela Ohlinger dazu, die Leiterin des Feriendorfes, Sandra Lehmann anzurufen. Und siehe da: Sandra Lehmann war von der Idee der Pfälzerinnen begeistert. In Gemünd schrieben die Menschen Wunschzettel und schickten sie nach Niederkirchen. Sofort begann das Frauen-Team damit, zu Spenden aufzurufen. In Kindergärten, Geschäften und Arztpraxen wurden entsprechende Flyer verteilt. Der Rücklauf war groß: 184 Geschenke hat Niederkirchens Ü-35 Mannschaft nun im Gepäck. Gelagert wurden sie in der Garage von Melanie Braun an der Niederkirchener Hauptstraße.

Laufrad, Fußbälle und Paris St. Germain

Viele Spielsachen sind dabei - zum Beispiel ein Laufrad oder Fußbälle. Bei einem Wunschzettel wollte es Fußballerin Jessia Apholte genau wissen. Auf dem Zettel stand "Trainingsanzug". Die Fußballerin rief den Jungen an, der den Zettel geschrieben hatte. Es stellte sich heraus, dass er ein riesen Fan vom Fußballclub Paris St. Germain ist, der sich nichts sehnlicher als einen Anzug mit dem Vereinslogo wünschte. "Klar, den kriegst du", versprach Jessica Apholte.

Neues Maskottchen für kleine Kicker in der Eifel

Auch das Drama um das Hunde-Maskottchen des SV Nierfeld 1929 konnte gelöst werden. Die Flut hatte das Maskottchen der Bambini-Mannschaft weggerissen. Nun bekommen die Kinder Ersatz. Im FFC-Team sind Lehrerinnen, die eine Geschichte zum Maskottchen geschrieben haben. Darin geht es um den Verlust, aber auch um das Happy-End und die Wiederbeschaffung. Die Geschichte lesen die Fußballerinnen der Bambini-Mannschaft dann vor.

Auch ein Kaminofen macht sich auf den Weg in die Eifel

Auch Wünsche von Erwachsenen werden erfüllt. Ein Betrieb aus Frankenthal hat mehrere Treppen in Häuser in der Eifel geliefert, die durch die Flut verwüstet wurden. Eine Frau hatte sich einen Kaminofen gewünscht, um über den Winter zu kommen. Obwohl die FFC-Spielerinnen erst glaubten, diesen Wunsch nicht erfüllen zu können, klappte auch das. In der Südwestpfalz fand sich ein Spender. Der Kaminofen ist inzwischen in der Eifel, und die Familie braucht nicht mehr frieren.

Weihnachtsmarkt am Wochenende

Verteilt werden die Geschenke am Samstag und Sonntag bei einem Weihnachtsmarkt auf einem großen Platz im Feriendorf in Schleiden-Gemünd. Den Markt bauen Niederkirchens Fußball-Frauen höchstpersönlich auf: 16 Spielerinnen fahren in den 260 Kilometer entfernten Eifelort. Natürlich dürfen Glühwein, Bratwürste, Kinderpunsch, Saumagen und Waffeln nicht fehlen – alles wurde von Pfälzer Geschäften gespendet. "Wir nehmen nichts mehr mit zurück", kündigt Manuela Ohlinger an. Geschenke, die nicht abgeholt werden, gehen an die Menschen, die sie brauchen.

Fortsetzung soll folgen

Und es soll nicht bei dieser Weihnachtsaktion bleiben: den Kontakt zu Gemünd wollen die Kickerinnen aufrechterhalten. Vielleicht mit einem Gegenbesuch der Eifelaner in Niederkirchen und einem Fußballspiel.