Abstand, Masken und Kontaktbeschränkungen: Schwierige Bedingungen für die Fastnacht! Wie man trotz Corona einen tollen Rosenmontag hinbekommt, konnte man gestern in Neustadt erleben.

Es sei die Polizei gewesen, die die Idee irgendwann in einer gemeinsamen Sitzung auf den Tisch gebracht habe, erzählt Clemens Litty von der Feuerwehr Neustadt: Die Kinder könnten doch während Corona kaum Fasching feiern, warum bringen wir ihnen nicht mit Blaulicht einen Berliner bis direkt vor die Haustür?

Zwei Dinge sind daraufhin laut Clemens Litty relativ schnell klar gewesen. Erstens: "Das ziehen wir durch!". Und zweitens: "Wenn, dann richtig!"

Treffpunkt Feuerwache Neustadt. Vorsicht: Es wird laut.

Nach und nach trudeln sie alle bei der Feuerwehr ein: die Polizei, mit bunten Luftballons an ihren Streifenwagen, das Technische Hilfswerk mit richtig schwerem Gerät, und der Rettungsdienst vom Deutschen Roten Kreuz, teilweise mit roten Clownsnasen im Gesicht: insgesamt 190 Leute mit 60 Fahrzeugen.

Um – wie könnte es am Rosenmontag anders sein – genau 17:11 Uhr rattern die Rolltore hoch und es geht los: Autos, Transporter und Löschfahrzeuge schwärmen in alle Himmelsrichtungen aus, mit Blaulicht und Sirenen, um insgesamt 3300 Berliner an Neustadter Kinder zu verteilen

Das zweitstärkste Mädchen der Welt wohnt in Neustadt

Emilia ist fünf Jahre alt. Ihre Haare sind zu zwei Zöpfen gebunden, in die bunte Bänder eingeflochten sind. Unter ihrem dicken Winteranorak sieht man zwei verschiedenfarbige Kniestrümpfe. "Ich bin Pippi Langstrumpf!" ruft sie: "Pippi ist das stärkste Mädchen der Welt! Die kann ein Pferd stemmen! Ich übrigens auch: mein Schaukelpferd!" Doch Emilia hat ein Problem: Ihre Eltern haben vergessen, sie bei der Feuerwehr für die Aktion anzumelden. Und nun sieht sie, wie die roten Einsatzwagen mit Blaulicht in ihre Straße einbiegen und fürchtet, dass sie am Ende keinen Berliner mehr bekommt.

Aber natürlich kriegt auch sie einen von einem Feuerwehrmann in die Hand gedrückt. Wer könnte dem zweitstärksten Mädchen der Welt schon widersprechen?

Ein glücklicher Rosenmontag – trotz Corona

Die Mutter eines der vielen Kinder, die ihr Kostüm von oben bis unten mit Puderzucker bedeckt haben, fasst es zusammen: „Bei solchen tollen Aktionen merken die Kinder gar nicht, dass sie gerade eingeschränkt sind!“ Der Feuerwehrwagen ist unterdessen schon eine Straße weiter: Es gibt noch viele Berliner zu verteilen.