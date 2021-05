Windkraftanlagen dürfen künftig auch in der Pfalz näher an Wohngebiete gebaut werden. Nach Angaben des Mainzer Innenministeriums werden die Mindestabstände zwischen Windenergieanlagen und Siedlungen jetzt ab der Mitte des Mastfußes bemessen und nicht mehr ab der Rotorspitze.

Windenergieanlagen dürften damit künftig durchschnittlich 60 bis 80 Meter näher zu Wohngebieten errichtet werden. Mit der geänderten Vorgabe stünden nun weitere Flächen im Land für die Windenergienutzung zur Verfügung. Die Landesregierung hatte dies im Koalitionsvertrag vereinbart. Die Ampel will für den Klimaschutz die Leistung durch Windkraft in diesem Jahrzehnt verdoppeln. Das Bündnis Energiewende für Mensch und Natur kritisierte die Neuerung. Der stellvertretende Vorsitzende Piroth sagte dem SWR, die Entscheidung sei unverantwortlich. Dass Windräder künftig noch näher an Wohngebiete heranrücken, gefährde die Gesundheit der Menschen.