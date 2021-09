Straßennamen in Neustadt auf dem Prüfstand

per Mail teilen

Die Stadt Neustadt an der Weinstraße lässt bei 150 Straßennamen prüfen, ob sie einen Bezug zum Nationalsozialismus oder zum Kolonialismus haben. Ein Institut der Uni Mainz forscht nach.

Strittig durch die Kolonialzeit: Die Lüderitzstraße ist nach Adolf Lüderitz benannt, dem ersten deutschen Landbesitzer im heutigen Namibia. Stadt Neustadt

Das wissenschaftliche Gutachten der Universität Mainz soll herausfinden, welche Straßen in Neustadt einen strittigen Hintergrund haben und daher möglicherweise einen anderen Namen erhalten müssen. Dafür hat der Stadtrat 19.000 Euro bereitsgestellt.

Diskussion um Straßennamen startet erst nächsten Sommer

Das renomierte Institut für Geschichtliche Landeskunde (IGL) der Universität Mainz übernimmt die Aufgabe. Eines seiner Schwerpunkte ist die Namensforschung. Die Wissenschaftler sollen herausarbeiten, worauf die Straßennamen genau zurückgehen. Dazu untersuchen sie die Personen, nach denen die 150 Straßen benannt sind und welche Gründe es damals gab, die Straße so zu benennen.

Bis zum kommenden Sommer soll das Institut Ergebnisse liefern, die dann auch in Vortragsreihen, Podiumsdiskussionen und Ausstellungen veröffentlicht werden. Ein Gremium wird dann entscheiden, was mit den strittigen Straßennamen in Neustadt passieren soll.

Was könnte mit den Straßennamen passieren?

Die Umbenennung einer Straße bedeutet immer viel bürokratischen Aufwand, auch für die dort lebenden Bürgerinnen und Bürger. Die müssen sich nämlich sämtliche Dokumente, Verträge und ähnliches zu der neuen Adresse umändern lassen. Das kommt zum Beispiel nun auf die Bewohner der bald-ehemaligen Hindenburgstraße in Trier zu. Eine Hindenburgstraße gibt es auch in Neustadt.

Geht es auch anders oder wäre das dann nur eine halbherzige Auseinandersetzung mit der deutschen Geschichte? Darüber wurde in Berlin vor einigen Jahren bei der Petersallee diskutiert. Ursprünglich benannt nach dem Kolonialisten Carl Peters, war sie 1986 umgewidmet worden zu Ehren des NS-Widerstandkämpfers Hans Peters. Die Meinungen dazu sind geteilt.

In Wangen im Allgäu wollte man Straßennamen, die während der Zeit des Nationalsozialismus eingesetzt wurden und an Schlachten des Ersten Weltkriegs (1914 - 1918) erinnern, mit Informationstafeln versehen, um den geschichtlichen Hintergrund präsent einzuordnen.