Familienfeier treibt in Neustadt Corona-Inzidenz auf die Spitze

Nach einer Familienfeier in Landau hat Neustadt einen der höchsten Corona-Inzidenzen in ganz Deutschland. An den Corona-Regeln ändert sich trotzdem erstmal nichts.

Bis Mittwochmittag war Neustadt an der Weinstraße noch an der Spitze der Corona-Inzidenzen in Deutschland. Mit 232 lag die Sieben-Tage-Inzidenz in Neustadt an der Weinstraße am höchsten. Am Mittwochnachmittag ist er nun wieder gesunken, auf 193,2.

Trotz Inzidenz keine Einschränkungen in Neustadt

Mit Einschränkungen ist deswegen aber laut Stadtverwaltung nicht zu rechnen. Denn nach der neuen Corona-Verordnung des Landes, kommt es nicht mehr allein auf den Inzidenzwert an, sondern es werden auch die Anzahl der Neuaufnahmen von Corona-Patienten in Krankenhäusern und der Anteil von Menschen mit Corona auf den Intensivstationen berücksichtigt.

In Neustadt gibt es aber nach Angaben des Landesuntersuchungsamtes aktuell keine Neuaufnahmen von Corona-Patienten in Krankenhäusern und der Anteil an Corona-Patienten in den Krankenhäusern liegt bei 4,93 Prozent (Stand: 15.09.2021). Somit ändert sich trotz der Inzidenz erst einmal nichts in Neustadt.

Warum ist der Corona-Inzidenzwert in Neustadt so hoch?

Grund für den im Vergleich hohen Inzidenzwert sind nach Angaben der Kreisverwaltung Bad Dürkheim zum einen infizierte Reisekückkehrer sein. Zum anderen sollen sich einige auf einer privaten Feier in Landau mit dem Corona-Virus infiziert haben. Dort sollen sich auf einer Familienfeier mit 125 Gästen 57 Menschen infiziert haben - darunter 30 aus Neustadt, vier davon seien geimpft gewesen. Diese 30 Menschen hätten wiederum weitere in Neustadt angesteckt.

Impfdurchbrüche selten

Nach Angaben der Kreisverwaltung Bad Dürkheim gibt es zwar immer wieder sogenannte Impfdurchbrüche, aber sie würden nur einen kleinen Teil der Fälle ausmachen. Generell sei der Großteil der aktuell Infizierten ungeimpft.

Die Stadtverwaltung in Neustadt will nun nach eigener Aussage weiter Aufklärungsarbeit leisten und plant neue Sonderimpfaktionen.