Weinkönigin als Fußgängerampel in Neustadt

Statt dem normalen Ampelmännchen grüßt in Neustadt neuerdings oft eine grüne oder rote Weinkönigin die Fußgänger. Von manchen wurde das falsch verstanden, so der Oberbürgermeister.

30 Fußgängerampeln sind in Neustadt an der Weinstraße mittlerweile mit neuen Lichtzeichen ausgestattet. Stück für Stück sollen auch weitere Ampeln in der Innenstadt das neue Symbol bekommen in den nächsten Jahren, teilte Neustadts Oberbürgermeister Marc Weigel (FWG) mit.

Künstler schenkt Stadt den Entwurf

Gerhard Hofmann, ein bekannter Künstler der Stadt, hatte die Ampel-Damen entworfen - verkehrsgerecht, damit eindeutig das Stehen und Gehen vermittelt wird. Den Entwurf hatte er der Stadt geschenkt. Die Ampelbilder würden nun ausgetauscht, wenn an den Ampelanlagen ohnehin LED-Lichter eingebaut werden, erklärte der Oberbürgermeister.

"Ein witziges Gimmick für die Weinmetropole Neustadt an der Weinstraße: einfach eine Weinkönigin als Ampelfigur."

Die Idee zu der Figur war von der CDU-Fraktion des Stadtrates angestoßen worden, so Weigel. Man habe sich inspirieren lassen durch andere rheinland-pfälzische Städte, die ebenfalls spezielle eigene Ampelsymbole angebracht hätten, zum Beispiel in Mainz die Mainzelmännchen. In Trier kam zuletzt zur bestehenden Karl-Marx-Ampel nun auch die Jenny-Marx-Ampel hinzu und in Worms blinkt ein Martin Luther.

Neustadt hat jetzt Ampeln mit Weinköniginnen. dpa Bildfunk Picture Alliance

Gender-Vorwurf gegen Ampelfigur

Die Wahl der neuen Ampelfigur sei von einigen Menschen falsch verstanden worden, so Oberbürgermeister Weigel. Dabei sei das Motiv gewählt worden, weil in Neustadt an der Weinstraße jährlich die Krönung der Deutschen Weinkönigin stattfindet. Deshalb erklärte er der SWR gegenüber zu diesen Vorwürfen: