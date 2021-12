Das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum in Neustadt geht davon aus, dass die Hauptweinlese in der Pfalz am 20. September beginnt. Das Wetter sei aktuell „ein Traum“ für die Winzer. Obwohl der Frühsommer verregnet war, seien nun die letzten Wochen vor der Lese entscheidend. Im vergangenen Jahr hatte die Hauptweinlese bereits Ende August begonnen - was unter anderem am heißen Sommer gelegen hatte.