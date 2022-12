Planungen in Neustadt: Auf Hauptdurchgangsstraßen bald nur noch mit Tempo 30

Auf zwei wichtigen Verkehrsadern in Neustadt an der Weinstraße könnte im kommenden Jahr nur noch Tempo 30 gelten. Wie die Stadt mitteilt, hat der Landesbetrieb Mobilität seine Zustimmung signalisiert.

Straßen, für die Tempo 30 beantragt ist, sind dunkelgrün eingezeichnet Stadt Neustadt

Schon 2017 gab es Überlegungen, den Verkehr in der City von Neustadt an der Weinstraße zu entschleunigen. 2018 wurde ein Lärmaktionsplan aufgestellt und anhand dieses Plans wurde geplant, in bestimmten Straßen das Tempo zu drosseln. Nach Angaben eines Sprechers muss diesen Änderungen auch der Landesbetrieb Moblität (LBM) zustimmen, denn er hat das Sagen bei Landes- und Bundesstraßen, sowie bei Kreisstraßen, die eine überregionale Bedeutung haben. Wie es in einer Pressemitteilung der Stadt Neustadt heißt, hat der Landesbetrieb jetzt seine Zustimmung zu einigen wichtigen Tempolimits in Neustadt signalisiert.

Tempo runter: Verkehr soll besser fließen

Ein wichtiger Baustein im Lärmaktionsplan der Stadt Neustadt sind die beiden Bundesstraßen B38 und B39: Die B38 verläuft vom Nordosten nach Westen und die B39 kommt vom Westen von Lambrecht und führt am Saalbau und Hauptbahnhof vorbei in den Südosten - beide mitten durch die Innenstadt. Hier herrscht viel Verkehr und oft Stau. Eine Reduzierung des Tempos auf 30 Kilometer pro Stunde soll hier Abhilfe schaffen.

Möglicherweise bald mehr Straßen in Neustadt an der Weinstraße mit Tempo 30 SWR

Städte wollen mehr Freiheit bei Entscheidungen zu Geschwindigkeitsregelungen

Noch liegt die endgültige Zustimmung des LBM nicht vor. Die Stadt Neustadt hat sich vor einem Jahr laut Stadtratsbeschluss einer Initiative von rund 350 deutschen Städten angeschlossen, dass künftig die Kommunen selbst entscheiden dürfen, wo sie in ihrer Stadt das Tempo reduzieren und wo nicht. Die Initiative wendet sich direkt an den Bund, die engen Grenzen, die es im Moment noch gibt zu lockern. Nach Angaben der Stadt Neustadt müssen bislang aufwändige und langwierige Verwaltungsverfahren geführt werden.

In Neustadt sollen auch noch in weiteren Straßen Tempo 30 gelten, beispielsweise im Stadtteil Mußbach und Hambach sowie im Stadtteil Lachen-Speyerdorf.