Die Weinfeste in Neustadt werden in ihrer gewohnten Form für dieses Jahr abgesagt. Wie es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung heißt, betrifft dies zunächst die Feste in den Ortsteilen, darunter das Eselshautfest in Mußbach oder die Haardter Quetschekuchekerwe. Hintergrund sei die fehlende Planungssicherheit. Auch für das Weinlesefest werde ein Alternativ-Konzept erarbeitet. Im Juli werde die Situation noch einmal überprüft und über andere Formen des Feierns beraten - je nachdem, welche Bestimmungen bis dahin gelten.