per Mail teilen

Der Weincampus Neustadt beteiligt sich an zwei Forschungsprojekten zu Künstlicher Intelligenz im Weinbau. Die beiden Projekte werden vom Bund mit über vier Millionen Euro gefördert. Fast drei Millionen des Fördergeldes gehen laut einer Weincampus-Sprecherin an das Projekt PINOT, das von einem Professor des Weincampus Neustadt geleitet wird. Dabei soll eine Art künstliche Nase programmiert werden. Sie soll helfen, sogenannte Fehlnoten im Wein, wie zum Beispiel zu viel Schwefel, festzustellen. Das könne Winzer bereits bei der Weinbereitung unterstützen, um Fehler rechtzeitig zu beheben. Bisher war man dazu immer auf menschliche Fähigkeiten angewiesen. Auch bei dem zweiten Förderprojekt geht es um Weinqualität. Mit einem Infrarot Messsystem soll in Zukunft festgestellt werden, woher die Trauben im Wein kommen. Dadurch soll er künftig besser nach seiner Herkunft bewertet werden können.