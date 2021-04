Die pfälzischen Obstbauern bangen auch in den kommenden Nächten um ihre Ernte. Um Frostschäden zu verhindern, beregnen sie künstlich ihre Obstplantagen.

Nach Angaben der Obstexperten vom Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) in Neustadt sind vor allem die Aprikosen-Bäume gefährdet. Da ihre Blüte bereits vorbei sei, hätten die Bäume schon Früchte angesetzt. Diese seien besonders frostempfindlich. Um die Früchte zu schützen, würden viele Bauern ihre Plantagen beregnen. Durch die Beregnung bildet sich ein Panzer aus Eis, der die Blüten oder den Fruchtansatz vor Minustemperaturen schützt.

Beregnung als Schutz vor Frost

Pfirsiche, Süßkirschen und Zwetschgen stünden derzeit in voller Blüte. In den vergangenen zwei Nächten sei es aber noch nicht sehr kalt gewesen, sodass keine Schäden zu befürchten seien. In den kommenden Nächten wollen die Bauern nach Angaben des DLR aber wieder beregnen, vor allem in der Nacht zu Donnerstag, wenn bis zu minus 6 Grad erwartet werden.