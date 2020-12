Der Mieter, der in Neustadt bei der Zwangsräumung seiner Wohnung vor zwei Wochen sich sowie mehrere Personen verletzt hat, sitzt jetzt in Haft. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Frankenthal wurde er Ende vergangener Woche aus dem Krankenhaus entlassen und in eine Justizvollzugsanstalt verlegt. Der Mann hatte bei dem Räumungstermin städtische Mitarbeiter und Rettungskräfte mit Molotowcocktails beworfen. Eine Sprecherin der Stadt Neustadt sagte, der dabei an der Wohnung entstandene Schaden liege bei mehr als 50.000 Euro.