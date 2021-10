Neustadt: Mann bei Taser-Einsatz der Polizei gestorben

per Mail teilen

Am Mittwoch ist in Neustadt/Weinstraße ein 53-Jähriger mit der Polizei aneinandergeraten, die Beamten griffen zum Taser. Laut Staatsanwaltschaft hat der Mann den Einsatz nicht überlebt.

Dem Bericht der Staatsanwaltschaft Frankenthal und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz zufolge wurde den Beamten am späten Abend ein Mann gemeldet, der auf der Rotkreuzstraße herumschreie und Anwohner hindere, in ihr Haus zu kommen. Gegenüber den Polizisten habe sich der 53-Jährige aggressiv verhalten und sie angegriffen. Die Beamten sind demnach mit Pfefferspray und Elektroschocks gegen den Mann vorgegangen. Noch im Liegen habe er um sich getreten und eine 26-Jährige Polizistin am Kopf getroffen. Dann habe er einen Kreislaufstillstand erlitten.

Mann tot, Polizistin im Krankenhaus

Wiederbelebungsversuche scheiterten, auch dem sofort herbeigerufenen Notarzt ist es demnach nicht gelungen, den Mann zu reanimieren. Die verletzte Polizeibeamtin musste in ein Krankenhaus gebracht werden, wo sie ambulant behandelt wurde. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei Landau haben die Ermittlungen aufgenommen. Eine Obduktion soll nun laut Polizei die Todesumstände klären, ob zum Beispiel Drogen, Alkohol oder Vorerkrankungen bei dem 53-jährigen im Spiel waren. Einen ähnlichen Fall hatte es im Januar 2019 in Pirmasens gegeben, als ein 56-jähriger Mann nach einem Taser-Einsatz verstarb.