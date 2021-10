Lesesommer macht Lust auf Bücher

In der Landesbüchereistelle Neustadt des Landesbibliothekszentrums ist am Donnerstag offiziell die diesjährige Kulturaktion "Lesesommer" beendet worden. Knapp 200 Bibliotheken haben sich in ganz Rheinland-Pfalz beteiligt, um Kinder und Jugendliche zum Lesen von Büchern zu motivieren. Insgesamt haben mehr als 20000 Kinder und Jugendliche beim Lesesommer mitgemacht. Ein Sprecher des Landesbibliothekszentrums sprach von einem neuen Bestwert. Und das obwohl wegen der Hochwasserkatastrophe einige Bibliotheken im Ahrtal gar nicht oder nur eingeschränkt mitmachen konnten. Während des Lesesommers konnten Kinder und Jugendliche kostenlos Bücher ausleihen und anschließend eine Bewertung schreiben. Bei der Abschlussveranstaltung in Neustadt wurden Preise unter allen Teilnehmern ausgelost. Darunter Buchgutscheine, eine Popcornmaschine und ein Aufenthalt im Europapark Rust.