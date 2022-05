Kuckucksbähnel fährt wieder zwischen Neustadt und Elmstein

Die Museumsbahn Kuckucksbähnel ist wieder für Ausflugsfahrten ins Elmsteiner Tal unterwegs. Am 1. Mai hat die neue Saison begonnen, mit einer neuen Dampflok.

Seit fast 40 Jahren bringt das historische Kuckucksbähnel Ausflügler von Neustadt an der Weinstraße ins Elmsteiner Tal und wieder zurück. Am 1. Mai hat die neue Saison begonnen und es war sogar ein besonderer Start. Denn zum ersten Mal seit der Corona-Pandemie konnte das Kuckusbähnel zum regulären Termin Anfang Mai in die Saison starten. In den vergangenen beiden Jahren war es coronabedingt immer erst Mitte Juni losgegangen. Neu ist in diesem Jahr: Die Museumsbahn wird jetzt von einer neuen und größeren historischen Dampflok gezogen.

Neue Lok für das Kuckucksbähnel

Seit etlichen Jahren war die Dampflok "Speyerbach" zwischen Neustadt, Lambrecht und dem Elmsteiner Tal unterwegs. Jetzt muss die Lok - Baujahr 1904 - aber grundlegend überholt werden. Eigentlich sollte sie schon vor zwei Jahren außer Dienst gestellt werden. Aber ihre Nachfolgerin war noch nicht für den Einsatz fertig. Corona hatte die Arbeiten an der Dampflok "Sissi" weiter verzögert. Jetzt ist sie aber bereit. "Sissi" wird künftig das Kuckucksbähnel anführen. Die Dampflok wurde 1928 in Österreich gebaut und ist damit deutlich jünger als die alte Lok "Speyerbach". Außerdem ist sie etwas größer und bringt mit 700 PS mehr Leistung.

"Sissi" heißt die große, schwarze Dampflok, die ab sofort das Kuckucksbähnel anführt. SWR

Preise für Kuckusbähnel werden nicht erhöht

Das Kuckusbähnel wird ab jetzt wieder regelmäßig unterwegs sein und zwar auf der bekannten Strecke zwischen Neustadt an der Weinstraße, Lambrecht und dem Elmsteiner Tal. Die genauen Termine können auf der Internetseite des Neustadter Eisenbahnmuseums nachgeschaut werden. Der Fahrpreis bleibt mit 16 Euro hin und zurück gleich. Der Verein fürs Kuckucksbähnel hofft, durch viele Fahrgäste den nahezu verdoppelten Preis für Kohle stemmen zu können.

Karten für eine Fahrt mit dem Kuckucksbähnel gibt es unter anderem am Neustadter Bahnhof zu kaufen, an dem kleinen Kuckucksbähnel-Häusschen mitten auf dem Bahnsteig. SWR

Die Strecke, auf dem die historische Bahn unterwegs ist, wurde vor über 100 Jahren für Personen- und Gütertransport gebaut. 1984 hatten sich Eisenbahnfreunde und Politiker dafür eingesetzt, dass die Museumsbahn mit alter Dampflok und restaurierten Personenwagen als Touristenattraktion eingerichtet wird. Das Kuckucksbähnel erinnert an die Nutzung der Strecke im vergangenen Jahrhundert, als die Forstindustrie Holz von Elmstein nach Lambrecht transportierte.