Neustadt kontrolliert erneut den Biomüll in den Tonnen

In Neustadt wird bis zum Freitag der Inhalt der Biomülltonnen stichprobenartig kontrolliert. Eine erste Kontrolle im Sommer hatte erschreckende Ergebnisse gebracht.

Kontrolle: Ist nur Biomüll in der Tonne? (Symbolbild) SWR Picture Alliance dpa -

Mitarbeiter der Neustadter Abfallentsorgung hatten im Sommer den Inhalt der Tonnen genau unter die Lupe genommen. Das Ergebnis: In vielen Biotonnen lagen Dinge, die dort nicht hineingehören. Plastik, Pizzakartons oder anderer Hausmüll. In Extremfällen nutzten Bewohner die Biotonne wie eine zweite Restmülltonne. Besonders negativ fielen nach Angaben eines Sprechers der Stadt Neustadt Anwohner in der Neustadter Innenstadt auf: Dort bestand der Biomüll zu 14 Prozent aus diesen sogenannten Störstoffen.

Gespräche mit Anwohnern zum Biomüll

Nach der ersten Untersuchung waren Gespräche mit den Bewohnern geführt worden, deren Biotonnen negativ aufgefallen waren. Mit der zweiten Kontrolle soll in dieser Woche ermittelt werden, ob die Tonnen jetzt korrekt befüllt werden. Ziel der Neustadter Aktion ist, die Qualität des Bioabfalls zu erhöhen, um ihn besser kompostieren und vergären zu können.

Großes Problem: Plastiktüten im Biomüll

Ein großes Problem, vor dem die Biomüll-Verwerter stehen, sind die Plastiktüten, in denen Biomüll gesammelt wird. Gewöhnliche Plastiktüten werden im Verwertungsprozess oft zerrissen und zerhäckselt, bevor sie aussortiert werden können. Das dadurch entstehende Mikroplastik bleibt im Kompost und landet so auf den Feldern und damit höchstwahrscheinlich auch in verschiedenen Nahrungsketten. So gelangt es auch in unsere Mägen.

Biomülltüten: In Neustadt mittlerweile verboten. dpa Bildfunk Picture Alliance

"Bioplastik" nicht geeignet für die Biotonne

Auch biologisch abbaubares Plastik, ist nach Angaben eines Sprechers vom Eigenbetrieb Stadtentsorgung (ESN) keine Lösung. Darum sind Mülltüten aus Bioplastik mittlerweile in Neustadt für die Biotonne verboten. Die Tüten brauchen nach Angaben von ESN-Abfallberater Thomas Agne eine bestimmte Menge Sauerstoff, um sich zu zersetzen. Diese werden bei der Biomüll-Entsorgung aber nicht erreicht.