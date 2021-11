Telefone im Hetzelstift laufen wegen Impfnachfrage heiss

Nach der Ankündigung der Landesregierung, dass an einigen Krankenhäusern ab nächster Woche auch Corona-Impfungen durchgeführt werden, stehen die Leitungen des Neustadter Hetzelstiftes nicht mehr still. Die Klinik bittet Patienten von Anrufen bezüglich des Impfens abzusehen, da die Leitung für Notfälle freigehalten werden muss. Laut eines Pressesprechers sei man noch in der Abstimmungsphase mit Ärzten und der Verwaltung, wie man auch am Krankenhaus in Neustadt Impfangebote durchführen kann.Voraussichtlich werde man am Neustadter Hetzelstift an zwei Tagen unter der Woche ein Impfangebot machen. An welchen Tagen das sein wird und ob es schon nächste Woche losgehen kann, stünde noch nicht fest. Man benötige entsprechende Räume am Krankenhaus, die etwas abgegrenzt vom übrigen Krankenhausbetrieb seien, damit Impfwillige nicht durch die ganze Klinik laufen würden. Laut eines Sprechers arbeite man gerne mit der Landesregierung zusammen, um mehr Menschen zum Impfen zu bewegen, doch hätte man sich ein wenig mehr Abstimmung gewünscht. Die Klinik bittet die Bürger dringend von Anrufen am Hetzelstift abzusehen. Für das Impfen würde man keinen Termin benötigen. Wann es genau losginge, würde man rechtzeitig kommunizieren.