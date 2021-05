Der Imkerverband Rheinland-Pfalz rechnet trotz der kalten Frühjahrstemperaturen mit einer durchschnittlichen Honigernte für die Pfalz. Das teilte der Verband auf SWR-Anfrage mit. Der Verbandsvorsitzende Klaus Eisele sagte, bei Außentemperaturen unter 10 Grad würden die meisten Honigbienen nicht fliegen und könnten deshalb auch keinen Nektar in den Bienenstock tragen. Aus diesem Grund gebe es in diesem Jahr weniger Obstblütenhonig. Dieser Honig ist normalerweise der erste Honig der geerntet wird. Trotzdem bleibt Klaus Eisele optimistisch: Die vermehrten Niederschläge in den vergangenen Wochen hätten dazu geführt, dass beispielsweise Baumarten wie die Linde, Kastanie oder Akazie viel Nektar abgeben können. Eisele rechnet damit, dass in den kommenden Tagen die Temperaturen wieder steigen und damit auch die Bienen wieder aktiver werden.